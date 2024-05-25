В Сочи двухлетний мальчик засунул пальцы в сливное отверстие ванны и застрял

Инцидент произошел в Лазаревском районе. Ребенку потребовалась помощь спасателей.

Двухлетний ребенок засунул пальцы в сливное отверстие ванны и не смог вытащить. Родителям также не удалось освободить руку сына из «капкана». На место вызвали спасателей.

Спасатели с помощью специального инструмента разрезали металлическую конструкцию и освободили ребенка. Помощь врачей не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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