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В Сочи двухлетний мальчик засунул пальцы в сливное отверстие ванны и застрял

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-dvuhletnij-malchik-zasunul-paltsy-v-slivnoe-otverstie-vanny-i-zastryal
В Сочи двухлетний мальчик засунул пальцы в сливное отверстие ванны и застрял
Фото t.me/urpso_mchs

Инцидент произошел в Лазаревском районе. Ребенку потребовалась помощь спасателей.

Двухлетний ребенок засунул пальцы в сливное отверстие ванны и не смог вытащить. Родителям также не удалось освободить руку сына из «капкана». На место вызвали спасателей.

Спасатели с помощью специального инструмента разрезали металлическую конструкцию и освободили ребенка. Помощь врачей не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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