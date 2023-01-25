Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи двух имевших допуск к гостайне россиян осудили за выезд из страны

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-dvuh-imevshih-dopusk-k-gostajne-rossiyan-osudili-za-vyezd-iz-strany
В Сочи двух имевших допуск к гостайне россиян осудили за выезд из страны
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В разное время житель Нижнего Новгорода и жительница Краснодара занимали должности, где были допущены к сведениям, составляющим государственную тайну под грифом «Совершенно секретно», что запрещало им выезд из страны. Однако они нарушили запрет.

Оперативное сопровождение по делу вело УФСБ России по Краснодарскому краю.

После увольнения россиянам установили ограничения на выезд из страны в соответствии с законом «О государственной тайне». Мужчина и женщина подписали документ, но в июле и августе 2022 пересекли границу с Абхазией.

Подсудимые с предъявленными обвинениями согласились. Сочинский суд рассмотрел материалы уголовного дела, признал их виновными и назначил штраф в размере 250 тыс. рублей каждому, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: начальника отдела МУГАДН по Краснодарскому краю осудили на 7 лет за взятки.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Германия решила направить роту танков Leopard Украине
Германия решила направить роту танков Leopard Украине
Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара
Правительство РФ сократило финансирование строительства южного обхода Краснодара
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем
В Усть-Лабинске учителя школы уволили за порку учеников ремнем
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  2. В 100 млрд рублей обойдется строительство яхтенной марины в Геленджике
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. На Кубани будут судить телефонного террориста, который «заминировал» здание полиции
  5. Пациентку с гигантскими коралловидными камнями в почках спасли хирурги в Новороссийске
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Прямой эфир
Мы в соцсетях