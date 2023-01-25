В Сочи двух имевших допуск к гостайне россиян осудили за выезд из страны

В разное время житель Нижнего Новгорода и жительница Краснодара занимали должности, где были допущены к сведениям, составляющим государственную тайну под грифом «Совершенно секретно», что запрещало им выезд из страны. Однако они нарушили запрет.

Оперативное сопровождение по делу вело УФСБ России по Краснодарскому краю.

После увольнения россиянам установили ограничения на выезд из страны в соответствии с законом «О государственной тайне». Мужчина и женщина подписали документ, но в июле и августе 2022 пересекли границу с Абхазией.

Подсудимые с предъявленными обвинениями согласились. Сочинский суд рассмотрел материалы уголовного дела, признал их виновными и назначил штраф в размере 250 тыс. рублей каждому, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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