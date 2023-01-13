Начальника отдела МУГАДН по Краснодарскому краю осудили на 7 лет за взятки

Бывшего высокопоставленного сотрудника Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Адыгее признали виновным по двум эпизодам статьи 290 УК РФ (Получение взятки). Оперативное сопровождение по этому уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Суд установил, что с 2018 по 2020 год он, занимая должности замначальника и начальника отдела контроля международных автоперевозок, систематически получал взятки от двоих подчиненных за покровительство по службе. Работники, опасаясь проблем по службе, отдали начальнику свои зарплатные карты.

В обмен на доступ к зарплатным картам начальник отдела МУГАДН обещал обоим подчиненным покровительство, успешное карьерное продвижение, наиболее благоприятные условия труда и поощрения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Злоумышленник отдал банковские карты подчиненных своим сожительницам. Одна женщина сняла с зарплатной карты сотрудника МУГАДН 846 тыс. рублей, другая — 285,8 тыс. рублей с карты второго работника.

Первомайский районный суд Краснодара рассмотрел материалы уголовного дела и признал подсудимого виновным в получении взяток. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 2 месяца, он будет отбывать его в колонии строгого режима.

Во время судебного заседания ему отменили меру пресечения в виде домашнего ареста и заключили под стражу. Кроме того, суд сохранил арест, который ранее наложили на имущество. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: еще одного экс-полицейского посадили на 3,5 года за взятки с водителей большегрузов в Краснодарском крае. Приговор в отношении бывшего сотрудника ОМВД РФ по Успенскому району в декабре вынес Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.