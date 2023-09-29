В Сочи двое школьников во время прогулки около ж/д путей забросали камнями поезд

В дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о хулиганах на железной дороге.

По данным работников РЖД, на перегоне Хоста — Мацеста неизвестные забросали камнями проходящую электричку. В результате одно из стекол вагона оказалось разбито.

Правоохранители выехали на место и обнаружили двоих школьников в возрасте 9 и 12 лет. Дети признались, что гуляли около железной дороги, увидели приближающийся поезд и решили посоревноваться в том, кто перебросит камень через состав.

Транспортные полицейские провели со школьником профилактическую беседу. Сведения о проступке подростков направили в школу, отдел полиции по месту жительства и в комиссию по делам несовершеннолетних

За разбитое в поезде стекло заплатят родители школьников, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

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