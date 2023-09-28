Проверкой конфликта между учениками в школе Тбилисского района займется СК

СКР изъял из полиции материалы проверки по факту конфликта в одной из школ Тбилисского района, во время которого 13-летний школьник ранил старшеклассника в щеку ножом.

По данным следствия, во время словесного конфликта 13-летний учащийся ранил 16-летнего школьника в левую щеку. Пострадавший получил колото-резаную рану. Школьнику оказали медпомощь, угрозы его жизни и здоровью нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Материалы проверки передали в Кропоткинский межрайонный СО краевого управления СКР. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мальчик ударил ножом в лицо старшеклассника в школе на Кубани. Инцидент произошел 25 сентября в станице Тбилисской на территории школы № 7. Родители учеников рассказали, что нападавший постоянно задирал других и уже несколько раз оставался на второй год. Сейчас родители учеников собирают подписи, чтобы хулигана исключили или перевели на домашнее обучение.