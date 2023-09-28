Мальчик ударил ножом в лицо старшеклассника в школе на Кубани

Инцидент произошел 25 сентября в станице Тбилисской на территории школы № 7.

В соцсетях появилась информация, что между двумя школьниками произошел конфликт. Во время ссоры 13-летний мальчик достал нож-бабочку и ударил им 16-летнего подростка в лицо.

По словам матери пострадавшего парня, руководство школы никак не отреагировало на этот инцидент. Выхвативший нож ученик продолжает посещать уроки как ни в чем не бывало. Этой информацией заинтересовались правоохранители.

«В Тбилисском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта между школьниками. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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