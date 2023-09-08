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В Анапе приезжий ударил собутыльника ножом, чтобы помочь товарищу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-priezzhij-udaril-sobutylnika-nozhom-chtoby-pomoch-tovarishhu
Фото пресс-службы ОМВД России по Анапе

В полицию Анапы поступило сообщение о драке с применением холодного оружия в хуторе Воскресенский.

Прибыв на место, правоохранители задержали 55-летнего ранее судимого жителя Пермского края. Также они изъяли нож и вещи подозреваемого.

Мужчина рассказал, что распивал алкоголь в компании двух товарищей. В ходе застолья его собутыльники поссорились, а потом и подрались. Чтобы прекратить потасовку и помочь одному из товарищей, мужчина ударил второго собутыльника ножом.

На подозреваемого завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до восьми лет колонии. В настоящее время он находится под арестом, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе..

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