В Сочи двое полицейских попались на взятке от мигранта

Двое участковых уполномоченных подозреваются в получении взятки в 30 тыс. рублей от приезжего из Узбекистана.

По данным следствия, участковый вел дело о нарушении гражданином Узбекистана правил пребывания на территории России. За это нарушение предусматривался штраф и выдворение из страны. Летом 2023 года полицейские в служебном кабинете потребовали от мигранта и его представителя взятку в 30 тыс. рублей, пообещав за это не привлекать к ответственности. Деньги они получили.

На подозреваемых завели уголовное дело. В ходе допроса они во всем признались, в настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также возможные иные эпизоды преступной деятельности. Следствием будет дана оценка действиям представителя иностранного гражданина, передавшего деньги.

По данному факту полиция также проводит служебную проверку. Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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