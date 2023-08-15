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В Сочи двое окровавленных подростков с лезвием в руках зашли в магазин и попросили купить им выпить

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-dvoe-okrovavlennyh-podrostkov-s-lezviem-v-rukah-zashli-v-magazin-i-poprosili-kupit-im-vypit
В Сочи двое окровавленных подростков с лезвием в руках зашли в магазин и попросили купить им выпить
Фото t.me/chp_sochi

Инцидент произошел в августе в одном из продуктовых магазинов на улице Голубые Дали. Прокуратура начала проводить проверку по факту случившегося.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, два подростка в крови, со следами порезов на руках и ногах зашли в магазин и попросили купить им алкоголь.

По словам очевидцев, подростки находились в неадекватном состоянии, предположительно, под воздействием неизвестного вещества. В руках у одного из них было лезвие.

Прокуратура Адлерского района организовала проверку этой информации. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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