В Сочи двое окровавленных подростков с лезвием в руках зашли в магазин и попросили купить им выпить
Происшествия
15.08.2023 15:15
Инцидент произошел в августе в одном из продуктовых магазинов на улице Голубые Дали. Прокуратура начала проводить проверку по факту случившегося.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, два подростка в крови, со следами порезов на руках и ногах зашли в магазин и попросили купить им алкоголь.
По словам очевидцев, подростки находились в неадекватном состоянии, предположительно, под воздействием неизвестного вещества. В руках у одного из них было лезвие.
Прокуратура Адлерского района организовала проверку этой информации. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в Telegram.
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