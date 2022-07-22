В Сочи два работника культуры за 10 лет присвоили более 9 млн рублей
Факт мошенничества выявили и задокументировали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Преступление выявлено и пресечено при реализации национального проекта «Культура»
Двое бывших руководителей муниципального бюджетного учреждения культуры города Сочи 32 и 66 лет в период с 2011 по 2021 год фиктивно трудоустроили семь человек. Этим «работникам» начислялась зарплата, а также выплаты и вознаграждения. Деньги получали подозреваемые и распоряжались ими по своему усмотрению.
В результате сумма ущерба организации превысила 9,7 млн рублей. На злоумышленников завели уголовное дело за мошенничество.
В настоящее время 32-летний подозреваемый находится под домашним арестом. Его 66-летний сообщник — под подпиской о невыезде. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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