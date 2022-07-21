Суд на 2 месяца смягчил приговор скандально известному сочинскому застройщику
Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию застройщика Анзора Пруидзе и пяти руководителей подконтрольных ему компаний. Ранее Хостинский районный суд Сочи признал их виновными в мошенничестве почти на 1 млрд рублей.
Подсудимые привлекали деньги дольщиков якобы для стройки в Сочи ЖК «Туапсинский», а также апарт-комплексов «Фазатрон» и «Горизонт». Потерпевшими от действий злоумышленников стали 165 человек из разных регионов России. Ущерб от действий Пруидзе и его сообщников оценили в 1 млрд рублей.
Изначально Анзору Пруидзе дали семь лет тюрьмы и полумиллионный штраф. Однако его защитники подали апелляцию, опираясь на то, что он обеспечивает нетрудоспособную мать. Тогда ему снизили срок до 6 лет 10 месяцев. Назначенный ранее штраф в 500 тыс. рублей остался в полном размере.
Также суд смягчил наказание одному из пяти сообщников Пруидзе Зурабу Хораве, снизив его условный срок с трех до двух с половиной лет.
Остальные части приговора Хостинского районного суда остались без изменения. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», другие сообщники застройщика получили условные сроки, и один — 1 год и 11 месяцев в колонии общего режима. С учетом нахождения последнего под стражей и домашним арестом, наказание сочли отбытым и исполненным.
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