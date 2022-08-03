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В Сочи ДТП с участием пяти машин в тоннеле парализовало движение

Происшествия
03.08.2022 11:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-dtp-s-uchastiem-pyati-mashin-v-tonnele-paralizovalo-dvizhenie
Видео t.me/sochitypical

Авария произошла 3 августа в 8:05 на Дублере Курортного проспекта в первом тоннеле в сторону Адлера.

Видеозаписи с места происшествия разместили в соцсетях очевидцы. Они сообщили о массовом ДТП в левой полосе и серьезной пробке.

«Водитель, управляя транспортным средством Kia Rio, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Audi, Chery, Toyota и Honda. В результате ДТП никто не пострадал», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

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