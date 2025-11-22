В Сочи достроят восемь незавершенных объектов из федерального реестра

Инфраструктуру города-курорта обсудили 21 ноября глава Минстроя России Ирек Файзуллин и мэр Сочи Андрей Прошунин.

Среди поднятых в ходе встречи вопросов: комплексное развитие территории города-курорта и программа по берегоукреплению. Также обсудили восстановление санатория имени Серго Орджоникидзе на Курортном проспекте.

Сейчас в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства внесены 10 объектов в Сочи. Судьбу зданий уже решили. Всего достроят восемь из них — это административные здания, общежития и автодорожные объекты, оставшиеся два — снесут.

Во время встречи Ирек Файзуллин также сделал акцент на роли совершенствования городской инфраструктуры в обеспечении комфортной и безопасной жизни людей и поддержании экономического роста и устойчивого развития города, сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

