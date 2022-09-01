В Сочи достроили школу в микрорайоне Мамайка
В настоящее время работы завершены. Строительная готовность здания из восьми корпусов составляет 100%.
Объект подключили к коммунальным сетям. Сейчас завершается согласование документации и лицензирование школы. По ранее утвержденному плану, школу должны были достроить к декабрю этого года, но работы шли с опережением графика.
Все лето на площадке работали 600 строителей в три рабочие смены. Они выполнили все работы, придерживаясь высокого качества строительно-монтажных работ. Возникла необходимость построить дополнительные подпорные сооружения в связи с ЧС природного характера в этом году. На проектирование и строительство оперативно по поручению главы Сочи были выделены средства.
Школа на Мамайке откроется в День народного единства 4 ноября этого года, сообщает Муниципальный центр управления Сочи в Telegram.
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