Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи достроили школу в микрорайоне Мамайка

Общество
01.09.2022 21:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-dostroili-shkolu-v-mikrorajone-mamajka
В Сочи достроили школу в микрорайоне Мамайка
Фото t.me/mcusochi

В настоящее время работы завершены. Строительная готовность здания из восьми корпусов составляет 100%.

Объект подключили к коммунальным сетям. Сейчас завершается согласование документации и лицензирование школы. По ранее утвержденному плану, школу должны были достроить к декабрю этого года, но работы шли с опережением графика.

Все лето на площадке работали 600 строителей в три рабочие смены. Они выполнили все работы, придерживаясь высокого качества строительно-монтажных работ. Возникла необходимость построить дополнительные подпорные сооружения в связи с ЧС природного характера в этом году. На проектирование и строительство оперативно по поручению главы Сочи были выделены средства.

Школа на Мамайке откроется в День народного единства 4 ноября этого года, сообщает Муниципальный центр управления Сочи в Telegram.

Читайте также: в поселке Афипском появилась спортивная школа-интернат.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
  6. Сотрудники нацпарка Сочи провели операцию по спасению рыб из пересохшей реки Агуры
Прямой эфир
Мы в соцсетях