В Сочи достроили школу в микрорайоне Мамайка

Фото t.me/mcusochi

В настоящее время работы завершены. Строительная готовность здания из восьми корпусов составляет 100%.

Объект подключили к коммунальным сетям. Сейчас завершается согласование документации и лицензирование школы. По ранее утвержденному плану, школу должны были достроить к декабрю этого года, но работы шли с опережением графика.

Все лето на площадке работали 600 строителей в три рабочие смены. Они выполнили все работы, придерживаясь высокого качества строительно-монтажных работ. Возникла необходимость построить дополнительные подпорные сооружения в связи с ЧС природного характера в этом году. На проектирование и строительство оперативно по поручению главы Сочи были выделены средства.

Школа на Мамайке откроется в День народного единства 4 ноября этого года, сообщает Муниципальный центр управления Сочи в Telegram.

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