В поселке Афипском появилась спортивная школа-интернат

Видео канала «Кубань 24»

Главная задача школы — подготовка атлетов высокого класса.

В День знаний эти школьники получили новый дом. Расположен он в поселке Афипском. Бывшую базу местного клуба «Афипс» за полтора года переоборудовали в современную школу-интернат. В ней есть просторные комнаты, библиотека, кабинет психолога, столовая и оборудованные всем необходимым учебные классы. Например, электронными досками.

«Я не думал, что внутри тут настолько красиво. Я думал, что тут как в обычной школе, доска и мел. Я побывал у себя в корпусе, буду жить со своим другом, мы приехали с ним из Горячего Ключа. В номере две кровати и телевизор», — сказал ученик школы-интерната ПФК «Кубань» Егор Пащенко.

Даже в праздник учеников ждала вечерняя тренировка. Каждый уже знает распорядок дня. Подъем в 7:00, шестиразовое питание и трехразовые занятия на футбольном поле. В новом учебном году здесь будут жить и учиться 88 человек.

«Сегодня футбольный клуб «Кубань» не может существовать без своей школы. Потому что подпитка молодыми спортсменами, футболистами, она должна быть на системной основе. И, конечно, мы хотели бы, чтобы наши местные ребята с Кубани, со станиц, поселков сегодня имели возможность вырасти в хороших профессионалов», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Сейчас в интернате будут трудиться ученики с 6 по 9 класс. В каждом — не более 12 человек. Через пару лет школа выпустит первых футболистов.