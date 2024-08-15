В Сочи досрочно завершили годовой план работ по дорожному нацпроекту

С начала года в городе-курорте привели в надлежащее состояние 59 участков дорог общей протяженностью более 39 км в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Участки для ремонта выбирали, опираясь на данные диагностики, обращения местных жителей и предписания надзорных органов. В приоритете были подъездные пути к соцобъектам — медучреждениям и учебным организациям, а также дороги, по которым ходит общественный транспорт.

В ходе ремонта специалисты сняли изношенный верхний дорожный слой, устранили ямы и другие неровности, а затем уложили новое покрытие из асфальтобетона. Кроме того, на участках обновили дорожные знаки и разметку.

«Также в рамках реализации дорожного нацпроекта для всех объектов разработали и реализовали проекты организации дорожного движения», — цитирует главу департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Александра Кулика пресс-служба администрации Краснодарского края.

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