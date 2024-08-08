На улицы Сочи выйдут еще 26 автобусов на экотопливе

Экотранспорт в городе-курорте появился благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Тестовый рейс уже прошел. Транспорт оборудован системой климат-контроля, валидаторами и поручнями для маломобильных граждан.

Читайте также: проект совместного с Беларусью производства электробусов свернули на Кубани. Его свернули из-за вступления в силу изменений в постановление правительства «Об утилизационном сборе».