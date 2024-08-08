На улицы Сочи выйдут еще 26 автобусов на экотопливе
Общество
08.08.2024 14:55
Экотранспорт в городе-курорте появился благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Тестовый рейс уже прошел. Транспорт оборудован системой климат-контроля, валидаторами и поручнями для маломобильных граждан.
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