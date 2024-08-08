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На улицы Сочи выйдут еще 26 автобусов на экотопливе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-ulitsy-sochi-vyjdut-eshhe-26-avtobusov-na-ekotoplive
Видео канала «Кубань 24»

Экотранспорт в городе-курорте появился благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Тестовый рейс уже прошел. Транспорт оборудован системой климат-контроля, валидаторами и поручнями для маломобильных граждан.

Читайте также: проект совместного с Беларусью производства электробусов свернули на Кубани. Его свернули из-за вступления в силу изменений в постановление правительства «Об утилизационном сборе».

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