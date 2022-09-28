В Сочи должникам начали снижать давление воды в трубах
Видео с мужчинами в одежде с эмблемой водоканала, которые ставят заглушки должникам, коммунальщики опубликовали в социальных сетях.
По заявлению представителей предприятия, перекрыли краны лишь тем, кто не идет на компромисс и категорически отказывается перечислить хотя бы часть долга.
— Абоненты и представители неоднократно уведомлялись. Данное ограничение будет введено до момента, пока полностью не будет погашена задолженность.
Инспекторы прошли по частному сектору в поселке Лазаревское. Несколько абонентов накопили долгов за коммуналку на общую сумму больше 150 тыс. рублей. Среди них и владельцы гостиниц. Следующие на очереди — неплательщики в Адлере и Хосте.
Информацию по задолженности и возможности ее частичного погашения можно узнать по номеру 8(862) 444-05-05.
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