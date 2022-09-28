Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи должникам начали снижать давление воды в трубах

Общество
28.09.2022 14:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-dolzhnikam-nachali-snizhat-davlenie-vody-v-trubah
Видео канала «Кубань 24»

Видео с мужчинами в одежде с эмблемой водоканала, которые ставят заглушки должникам, коммунальщики опубликовали в социальных сетях.

По заявлению представителей предприятия, перекрыли краны лишь тем, кто не идет на компромисс и категорически отказывается перечислить хотя бы часть долга.

— Абоненты и представители неоднократно уведомлялись. Данное ограничение будет введено до момента, пока полностью не будет погашена задолженность.

Инспекторы прошли по частному сектору в поселке Лазаревское. Несколько абонентов накопили долгов за коммуналку на общую сумму больше 150 тыс. рублей. Среди них и владельцы гостиниц. Следующие на очереди — неплательщики в Адлере и Хосте.

Информацию по задолженности и возможности ее частичного погашения можно узнать по номеру  8(862) 444-05-05.

Читайте также: сочинский водоканал намерен взыскать 5 млн рублей с застройщика, повредившего водовод.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Умер певец Борис Моисеев
Умер певец Борис Моисеев
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Не свой попутчик: кому и для чего нужна паника среди людей?
  2. В аэропорту Сочи самолет с пассажирами прервал взлет из-за технической неисправности
  3. В Северском районе 84-летний пенсионер умер в лесу, отправившись за кизилом
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. Казаки из отряда «Кубань» опровергли слова Александра Сладкова о проблемах со снабжением
  6. Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях