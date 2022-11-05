В Сочи договоры с арендаторами пляжей будут заключать на срок от семи лет

Фото пресс-службы администрации Сочи

О преобразованиях следующему пляжному сезону и развитии береговой полосы в Сочи говорили 5 ноября на рабочем совещании под председательством мэра Алексея Копайгородского.

По словам главы курортного города, договоры с арендаторами теперь будут заключать минимум на семь лет при наличии проекта развития территории. Ранее соглашения обновляли ежегодно. По этой причине предприниматели не хотели вкладываться в благоустройство, так как не имели гарантий долгосрочного пользования.

«Новый механизм даст гарантию долгосрочной аренды, что позволит пользователям проводить масштабные работы по благоустройству и модернизации инфраструктуры пляжей, требующие значительных финансовых вливаний. Уже определены пляжные территории, которые капитально преобразятся к следующему лету. Инвестиции по каждому составят от 20 до 350 миллионов рублей. Прием проектов продолжается. Требования к арендаторам высокие – максимальная безопасность, достаточно пространства для отдыха, новые детские и спортивные площадки, современный инвентарь, единая цветовая гамма, экологичность материалов. В случае несоблюдения условий договор будет расторгнут», — рассказал Алексей Копайгородский.

Всего в 2023 году арендаторы пляжей планируют вложить в развитие территорий более 600 млн рублей.

В настоящее время в Сочи 36 пляжей перешли в зимний формат, остальные мэр поручил уже сейчас начать готовить к лету, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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