В Сочи добровольцы спасли из воды застрявшего в русле реки пса

Инцидент произошел днем 10 апреля на набережной реки Сочи возле подвесного моста у рынка.

Испуганную собаку, которая спустилась в русло и не могла выбраться из него, заметили прохожие. Неравнодушные горожане спустились вниз и поймали животное.

Пес не смог бы выбраться из русла самостоятельно из-за высоких железобетонных стен русла реки. Пока искали лестницу и думали, как лучше поднять пушистого путешественника на тротуар, собаку успокаивали — гладили и кормили.

В итоге пса благополучно подняли в пешеходную зону на руках, после чего хвостатый любитель приключений убежал по своим делам, сообщает Telegram-канал «Сочи сейчас».

Читайте также: полицейские вызволили собаку, которую заперли в машине на парковке в Анапе. Запертое в машине животное обнаружили местные жители на улице Первомайской. Собаку в наморднике привязали к поручню над дверью. Неравнодушные жители пытались самостоятельно найти владельца собаки по номеру, который оставили на машине, но остались без ответа. После этого они обратились за помощью в полицию.

На место прибыли сотрудники кинологической и патрульно-постовой служб полиции. Правоохранители помогли вызволить животное из машины, убедились, что все в порядке, накормили и напоили ее водой, а также нашли хозяина.

Подпишись, здесь всегда интересно.