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Полицейские вызволили собаку, которую заперли в машине на парковке в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskie-vyzvolili-sobaku-kotoruyu-zaperli-v-mashine-na-parkovke-v-anape
Полицейские вызволили собаку, которую заперли в машине на парковке в Анапе
Фото t.me/pva_chp

Запертое в машине животное обнаружили местные жители на улице Первомайской. Собаку в наморднике привязали к поручню над дверью.

Неравнодушные жители пытались самостоятельно найти владельца собаки по номеру, который оставили на машине, но остались без ответа. После этого они обратились за помощью в полицию.

На место прибыли сотрудники кинологической и патрульно-постовой служб полиции. Правоохранители помогли вызволить животное из машины, убедились, что все в порядке, накормили и напоили ее водой, а также нашли хозяина.

Оказалось, что мужчина находится в городе временно, поэтому собака ночует в машине. С хозяином провели беседу об ответственном отношении к питомцам, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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