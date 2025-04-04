Спасатели высвободили застрявшего в калитке пса под Новороссийском

Спасателей вызвали жители поселка Мысхако — они рассказали, что помощь нужна собаке, которая не может выбраться и скулит.

Прибывшие на место спасатели увидели, что пес застрял в калитке. При помощи гидравлического инструмента его освободили из западни.

«Спасибо неравнодушным людям!» — написал начальник муниципальной службы спасения Алексей Одеров в Telegram.

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