В Сочи до вечера дадут воду на улицах, пострадавших из-за обесточения насосной станции

Видео канала «Кубань 24»

На улицах Пятигорской, Верхняя Лысая Гора, Водораздельной, Яна Фабрициуса, Метелева, Севастьянова воду дадут в течение шести часов. Остальные территории уже запитаны.

Полная стабилизация давления в зависимости от высоты местности ожидается к обеду 24 октября. Накануне несколько районов города остались практически без воды из-за действий строителей, которые повредили силовой электрический кабель, ведущий к крупнейшей насосной станции города-курорта.

«Происходит наполнение системы, окончательно стабилизировать давление в централизованной системе водоснабжения, в зависимости от высоты местности, планируется к обеду сегодняшнего дня», — сообщает МУП Сочи «Водоканал».

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