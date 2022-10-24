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В Сочи до вечера дадут воду на улицах, пострадавших из-за обесточения насосной станции

Происшествия
24.10.2022 09:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-do-vechera-dadut-vodu-na-ulitsah-postradavshih-iz-za-obestocheniya-nasosnoj-stantsii
Видео канала «Кубань 24»

На улицах Пятигорской, Верхняя Лысая Гора, Водораздельной, Яна Фабрициуса, Метелева, Севастьянова воду дадут в течение шести часов. Остальные территории уже запитаны.

Полная стабилизация давления в зависимости от высоты местности ожидается к обеду 24 октября. Накануне несколько районов города остались практически без воды из-за действий строителей, которые повредили силовой электрический кабель, ведущий к крупнейшей насосной станции города-курорта.

«Происходит наполнение системы, окончательно стабилизировать давление в централизованной системе водоснабжения, в зависимости от высоты местности, планируется к обеду сегодняшнего дня», — сообщает МУП Сочи «Водоканал».

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