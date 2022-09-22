В Сочи до начала октября отложили ремонт на федеральной трассе А-147

Фото департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи

Речь идет об участке 159 км — 161 км федеральной трассы А-147 Джубга — граница с Абхазией.

Из-за большого количества транспорта и после завершения курортного сезона, федеральные дорожники приняли решение перенести срок начала работ в районе Батумского шоссе. Реверсивное движение здесь создает большие пробки на двухполосной дороге. Это затрудняет движение.

Ремонт участка трассы км 159+500 — км 161 был приостановлен на время курортного сезона. После этого работы возобновили с 20 сентября. Загруженность трассы в эти дни не позволяет занять одну из полос для производства работ. Ремонт было решено отложить пока до конца месяца. Приступить к работам планируют в первых числах октября, а завершить — до конца года перед началом горнолыжного сезона.

Поток автотуристов в сентябре в Краснодарском крае не снизился. В сентябре этого года зафиксировали рост усредненной интенсивности движения по трем основным дорогам, ведущим к курортам Черного и Азовского морей, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 20 сентября дорожники планировали продолжить ремонт на 159 км трассы А-147 на Батумском шоссе. Работы планировали завершить до конца ноября.