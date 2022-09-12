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В Сочи 15 сентября введут реверсивное движение на трассе, ведущей к границе с Абхазией

Общество
12.09.2022 11:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-15-sentyabrya-vvedut-reversivnoe-dvizhenie-na-trasse-vedushhej-k-granitse-s-abhaziej
В Сочи 15 сентября введут реверсивное движение на трассе, ведущей к границе с Абхазией
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

С окончанием курортного сезона дорожники возобновят ремонт участков федеральной трассы А-147 Джубга — граница с Абхазией.

На шести участках введут реверсивное движение и поставят светофоры. Сначала возобновят работы на трех участках, которые ремонтирует после разрушения из-за сильных осадков в начале 2021 года.

С 15 сентября ремонт начнется на двух участках: на 117 км и на 138 км трассы в районах населенных пунктов Волконка и Верхнеякорная Щель. На первом из них работы продлятся до начала декабря, на втором — до конца октября.

С 20 сентября продолжат ремонт на 159 км на Батумском шоссе. Работы планируют завершить до конца ноября.

С 1 октября начнутся ремонтные работы еще на трех участках между поселками Якорная Щель и Учдере: с 143 км до 146 км, со 148 до 153 км и со 155 км до 158 км. Работы будут вести до конца апреля 2023 года с перерывом на новогодние каникулы.

Реверсивное движение на ремонтируемых участках будут вводить поэтапно — от пригородных населенных пунктов Лазаревского района в сторону центра Сочи, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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