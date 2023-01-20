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В Сочи до лета планируют снести 13 аварийных и ветхих домов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-do-leta-planiruyut-snesti-13-avarijnyh-i-vethih-domov
В Сочи до лета планируют снести 13 аварийных и ветхих домов
Фото пресс-службы администрации Сочи

Снос аварийных домов и объектов самостроя в Сочи обсуждали 20 января на профильном совещании. Его провел мэр Алексей Копайгородский.

Определен 21 участок, где стоят ветхие постройки. По 13 из них уже заключили муниципальные контракты на 108 млн рублей. Их снос рассчитан на два этапа.

До апреля планируют снести дома на улице Виноградной, 6, Сибирской, 6/21, Новороссийском шоссе, 6, а также дома № 3 и 5 на улице Загородной и № 1 и 2 на улице Абовяна.

До 1 июня снесут здания на улице Нагорной, 4, Пионерской, 99, Первомайской, 22, а также Пирогова, 46, Калиновой, 8 и переулке Ряжском, 13.

После того, как снесут дом на улице Виноградной, 6, ближайшие земельные участки объединят для строительства нового блока детского сада. По остальным участкам уже подготовили градостроительную документацию. Там планируют построить жилые дома на 4-8 квартир для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья. Если построить дома там будет невозможно, на участках обустроят спортивные, детские площадки и объекты благоустройства.

Еще восемь объектов для сноса нужно перевести в муниципальную собственность и отключить от сетей. По двум другим проекты сноса находятся на экспертизе.

«Необходимо наладить в городе действующую систему по сносу всех аварийных и самовольно возведенных объектов. Главы районов также подключатся к этой работе, совместно с советами ТОС выработают предложения, что построить на этом месте. Когда начнутся сносы, важно наладить взаимодействие с застройщиками, обеспечить безопасность проведения работ», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Также на курорте сносят самовольные постройки — определили семь первоочередных объектов, два из которых уже снесли, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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