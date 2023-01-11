В Краснодаре в 2023 году из аварийного жилья расселят 274 человека

Всего в этом году в краевом центре планируют расселить жильцов 21 ветхого дома.

Так, 103 человека из пяти аварийных многоквартирных домов расселят по адресной краевой программе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Еще 171 жильца из 16 ветхих многоэтажек расселят по муниципальной программе. На эти цели выделят 506 млн рублей.

Те, кто живут в аварийных домах по договору социального найма, получат новые квартиры. Собственники ветхого жилья получат денежные компенсации.

В адресную региональную программу расселения входят дома, которые признали аварийными до января 2017 года. В ушедшем году в рамках нее расселили жильцов из 113 ветхих помещений. Благодаря муниципальной программе расселили еще восемь аварийных многоэтажек, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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