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В 2022 году 131 человека переселили из аварийного жилья в Северском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2022-godu-131-cheloveka-pereselili-iz-avarijnogo-zhilya-v-severskom-rajone
В 2022 году 131 человека переселили из аварийного жилья в Северском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Афипском сельском поселении расселили 12 аварийных домов.

Новое жилье получили собственники 44 квартир. По двум квартирам выплатили компенсацию. Всего из аварийного жилья расселили 131 человека.

«Новые уютные квартиры жители района получили взамен аварийного жилья, общая площадь которого составила более 2 тыс. кв. м. Перед новогодними праздниками новоселье в современных многоквартирных домах с ухоженной придомовой территорией это, действительно, радостное событие», — сказал замминистра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Дунаев.

Всего на Кубани с 2019 года из аварийного жилья расселили порядка 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: новый сквер открыли в Тимашевске по нацпроекту «Жилье и городская среда».

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