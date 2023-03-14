В Сочи до конца марта планируют снести семь аварийных домов

В городе-курорте уже снесли два дома на улице Абовяна, а также завершили демонтаж объектов на улице Загородной, 3 и 5 и на улице Виноградной, 6.

До конца марта планируют снести аварийные жилые дома на Новороссийском шоссе, 6 и улице Сибирской, 6/21. Работы по демонтажу уже начали.

Землю под снесенными аварийными домами используются для строительства социальных объектов или благоустройства. На улице Загородной могут построить два многоквартирных дома для переселения жильцов аварийных домов. На улице Виноградной запланировали строительство детского сада, а на Новороссийском шоссе образовательного учреждения.

До 1 июня на курорте планируют снести еще шесть аварийных домов, расположенных на улицах: Пирогова, 46, Нагорной, 4, Калиновой, 8, Первомайской, 22, Пионерской, 99, а также в переулке Ряжском, 13А. Эти дома уже расселили и подготовили к сносу, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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