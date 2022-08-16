В Сочи до конца лета планируют принять более 5 млн отдыхающих

Фото пресс-службы администрации Сочи

С начала года Сочи уже посетили более 4 млн 725 тыс. туристов. Это составляет 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя загрузка в санаториях и пансионатах с лечением достигает 95%. Некоторые крупные санатории загружены на 100%. Отели и апартаменты горного кластера загружены в среднем на 85%. По данным местных властей, до конца лета в Сочи планируют принять в общей сложности более 5 млн туристов.

В этом высоком летнем сезоне в Сочи работают более 2,8 тыс. объектов санаторно-курортной отрасли. Это около 200 тыс. номеров. Гости и жители курорта могут посетить около 170 природных, культурных, исторических, культурно-познавательных, развлекательных объектов показа, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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