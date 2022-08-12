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Геленджик посетили более 1,5 млн туристов с начала 2022 года

Общество
12.08.2022 16:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/gelendzhik-posetili-bolee-1-5-mln-turistov-s-nachala-2022-goda
Геленджик посетили более 1,5 млн туристов с начала 2022 года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Глава ведомства проинспектировал в Геленджике работу пляжей, санаториев и туристических маршрутов. Он отметил, что на курорте развита гостиничная инфраструктура. Также там есть развлекательные центры, объекты туризма и достопримечательности.

«В последние годы отмечается значительный рост турпотока. С начала года Геленджик посетили свыше 1,5 млн человек, что на уровне показателей прошлого года. Средства размещения в августе заполнены на 82,5%», — рассказал Михаил Зарицкий.

Глава ведомства провел совещание, на котором обсудили проблемы безопасности отдыхающих, торговую деятельность и работу аттракционной техники на пляжах. Также рассмотрели возможность восстановления работы закрытых отелей и санаториев, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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