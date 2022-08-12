Геленджик посетили более 1,5 млн туристов с начала 2022 года

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Глава ведомства проинспектировал в Геленджике работу пляжей, санаториев и туристических маршрутов. Он отметил, что на курорте развита гостиничная инфраструктура. Также там есть развлекательные центры, объекты туризма и достопримечательности.

«В последние годы отмечается значительный рост турпотока. С начала года Геленджик посетили свыше 1,5 млн человек, что на уровне показателей прошлого года. Средства размещения в августе заполнены на 82,5%», — рассказал Михаил Зарицкий.

Глава ведомства провел совещание, на котором обсудили проблемы безопасности отдыхающих, торговую деятельность и работу аттракционной техники на пляжах. Также рассмотрели возможность восстановления работы закрытых отелей и санаториев, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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