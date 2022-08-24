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В Сочи до конца года благоустроят пять скверов и набережных

Общество
24.08.2022 09:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-do-kontsa-goda-blagoustroyat-pyat-skverov-i-naberezhnyh
В Сочи до конца года благоустроят пять скверов и набережных
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Об этом 24 августа сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своих соцсетях.

Проекты по преображению города глава Сочи обсудил с чиновниками на профильном рабочем совещании.

«До конца года планируем благоустроить пять территорий. Это сквер на перекрестке улиц Молокова и Ульянова в Адлере, примыкающая к ярмарке в микрорайоне Мацеста территория, сквер по улице Навагинской в Центре, набережная реки Сочи на улице Конституции и набережная реки Псезуапсе в Лазаревском районе. Здесь появятся детские и спортивные площадки, места для отдыха, все элементы безбарьерной среды. Сделаем теневые навесы для комфортного пребывания в любую погоду. И обязательно сохраним всю зелень», — написал Копайгородский в Telegram.

По словам Алексея Копайгородского, важно придать курорту современный облик, но сохранить исторически сложившийся стиль. Также в Сочи подготовили проекты фотозон к 85-летию Краснодарского края.

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