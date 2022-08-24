В Сочи до конца года благоустроят пять скверов и набережных
Об этом 24 августа сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своих соцсетях.
Проекты по преображению города глава Сочи обсудил с чиновниками на профильном рабочем совещании.
«До конца года планируем благоустроить пять территорий. Это сквер на перекрестке улиц Молокова и Ульянова в Адлере, примыкающая к ярмарке в микрорайоне Мацеста территория, сквер по улице Навагинской в Центре, набережная реки Сочи на улице Конституции и набережная реки Псезуапсе в Лазаревском районе. Здесь появятся детские и спортивные площадки, места для отдыха, все элементы безбарьерной среды. Сделаем теневые навесы для комфортного пребывания в любую погоду. И обязательно сохраним всю зелень», — написал Копайгородский в Telegram.
По словам Алексея Копайгородского, важно придать курорту современный облик, но сохранить исторически сложившийся стиль. Также в Сочи подготовили проекты фотозон к 85-летию Краснодарского края.
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