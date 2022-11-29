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В Сочи до конца года благоустроят пять скверов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-do-kontsa-goda-blagoustroyat-pyat-skverov
Видео канала «Кубань 24»

Один из них находится в центре горда-курорта на улице Навагинской. Там сейчас приводят в порядок детскую площадку.

Обновленное пространство будет масштабным, и каждый ребенок найдет, чем заняться. Кроме того, там планируют установить новые скамейки и освещение, а также появится уличная библиотека.

Читайте также: в Сочи вместо пустыря на Мамайке по нацпроекту появится сквер.

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