В Сочи до конца года благоустроят пять скверов

Один из них находится в центре горда-курорта на улице Навагинской. Там сейчас приводят в порядок детскую площадку.

Обновленное пространство будет масштабным, и каждый ребенок найдет, чем заняться. Кроме того, там планируют установить новые скамейки и освещение, а также появится уличная библиотека.

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