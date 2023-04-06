В Сочи до 1 июня дорожники снимут реверсивное движение на трассе Джубга — Сочи

Об этом 5 апреля сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

По данным ведомства, на участке трассы между 143-м и 158-м километрами в районе поселков Вардане и Лоо сейчас восстанавливают водоотводные лотки и ремонтируют дорожное полотно. Уже уложили более 5,5 тыс. водоотводных лотков из запланированных 5,8 тыс. м. На этих участках реверсивное движение в дневные часы снимут уже до конца апреля. Работы за пределами проезжей части планируют завершить до конца мая.

Кроме ремонта водоотводных лотков, восстановят верхние слои дорожной одежды общей площадью более 140 тыс. кв. м и заменят бортовой камень, а также отремонтируют тротуары и установят новые дорожные ограждения.

К завершающему этапу укладки асфальта дорожники планируют приступить в апреле и до конца мая завершить все работы. Таким образом, до 1 июня снимут все реверсивные участки движения на трассе А-147 Джубга — Сочи, сообщает пресс-служба Упрдор «Черноморье».

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