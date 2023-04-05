Ремонт трассы у поселка Каткова Щель в Сочи завершат к началу курортного сезона

О завершении основного объема работ на оползневом участке на 122-м км трассы А-147 Джубга — Сочи в поселке Каткова Щель сообщили 5 апреля.

В настоящее время рабочие приступили к завершающей стадии ремонта. Уже уложили нижний и средний слои дорожной одежды. Участок находится на повороте над крутым обрывом. Там установили 20 буронабивных свай длиной от 22 м до 25 м и подпорной стены длиной 44 м и высотой в самом широком месте более 6 м.

Рабочим осталось уложить верхние слои дорожной одежды, укрепить обочину и восстановить ограждение. Работы планируют завершить к началу летнего курортного сезона, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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