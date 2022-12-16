В Сочи для местных жителей навели веревочную переправу через реку Чемитоквадже
Общество
16.12.2022 17:30
Из-за сильных дождей 16 декабря уровень воды в горной реке Чемитоквадже заметно поднялся.
Некоторые жители села Зубова Щель в Лазаревском районе не смогли безопасно перейти на другой берег.
Для того, чтобы люди смогли перебраться на противоположный берег без риска для здоровья, спасатели организовали навесную переправу. Они помогли жителям перейти реку, а также доставили им продукты питания из соседних магазинов, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».
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