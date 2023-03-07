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В Сочи для электрички Лоо — Роза Хутор временно введут дополнительную остановку

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-dlya-elektrichki-loo-roza-hutor-vremenno-vvedut-dopolnitelnuyu-ostanovku
В Сочи для электрички Лоо — Роза Хутор временно введут дополнительную остановку
Фото пресс-службы администрации Сочи

График движения электрички № 6101, курсирующей между Лоо и Розой Хутор, изменят с 13 марта для повышения качества обслуживания пассажиров.

Электрички, отправляющиеся в 6:19 со станции Лоо начнут останавливаться в 6:23 на платформе «Горный Воздух» возле села Нижне Учдере в Лазаревском районе.

Временные изменения в графике движения пригородного поезда будут действовать до 14 апреля, сообщает пресс-служба СКЖД.

Читайте также: стоимость проезда в пригородных электричках в Сочи снизили с 15 февраля. Решение о снижении цен на проезд принял департамент цен и тарифов Краснодарского края.

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