В Сочи для электрички Лоо — Роза Хутор временно введут дополнительную остановку

График движения электрички № 6101, курсирующей между Лоо и Розой Хутор, изменят с 13 марта для повышения качества обслуживания пассажиров.

Электрички, отправляющиеся в 6:19 со станции Лоо начнут останавливаться в 6:23 на платформе «Горный Воздух» возле села Нижне Учдере в Лазаревском районе.

Временные изменения в графике движения пригородного поезда будут действовать до 14 апреля, сообщает пресс-служба СКЖД.

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