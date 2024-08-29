В Сочи для бойцов СВО собрали 300 кг гуманитарного груза

Посылки с продуктами питания и средствами личной гигиены собрали по просьбе местной жительницы, чьи родственники находятся на передовой. Сбор проводили централизованно — через Координационный совет города.

Гуманитарную помощь из Сочи отправят в город Соледар в ДНР.

Всего с начала специальной военной операции из Сочи через координационный совет направили около 900 т. гуманитарных грузов.

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