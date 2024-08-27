С начала года Кубань отправила в Херсонскую область свыше 300 тонн гумпомощи

Херсонская область — новый регион России, подшефный Краснодарскому краю. Кубань регулярно отправляет туда гуманитарную помощь.

Так, в августе в Херсонскую область отправились машины с грузами из 14 городов и районов Краснодарского края.

Из Абинского района направили лекарства, перевязочные материалы, детское питание, средства реабилитации для жителей поселка Новоалексеевка.

Из Тихорецкого района отправили портфели, тетради и канцелярские товары отвезли младшеклассникам школы №6 Чаплынского муниципального округа.

Из Белоглинского района передали канцелярские принадлежности и посуду для школ и детских садов в Геническ.

Также собрали и отправили гуманитарную помощь в последний месяц лета Новороссийск, Геленджик, Выселковский, Тбилисский, Кавказский, Калининский, Красноармейский, Крыловской, Брюховецкий, Крымский, Щербиновский районы.

«Муниципалитеты Кубани направляют питьевую воду, продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, игрушки, постельное белье, книги, спортивный инвентарь, стройматериалы — все то, что поможет наладить мирную жизнь в прифронтовом регионе. Работаем в тесном контакте с его руководством, по заявочному принципу, чтобы обеспечить жителей области действительно самым необходимым. С начала года объем гумпомощи превысил 300 тонн», — цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края заместителя губернатора Александра Топалова.

Читайте также: почти 320 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области собрали на Кубани.