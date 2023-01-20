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В Сочи дикую косулю спасли от стаи бродячих собак

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-dikuyu-kosulyu-spasli-ot-stai-brodyachih-sobak
В Сочи дикую косулю спасли от стаи бродячих собак
Фото Сочинского нацпарка

Раненую косулю обнаружили в лесу рядом с федеральной трассой в поселке Якорная Щель.

Животное загнала стая бродячих собак. Неравнодушные люди спасли косулю и передали ее сотрудникам Сочинского нацпарка.

«К нам в руки косуля попала в тяжелом состоянии. В результате нападения собак она получила перелом передней лапы. Мы оказали ей первую помощь: продезинфицировали раны, напоили ее», — рассказал глава отдела охраны животного мира Сочинского нацпарка Реваз Пруидзе.

Во время осмотра ветеринары пришли к выводу, что сломанную лапу нужно ампутировать. Операция прошла успешно. Жизни косули ничего не угрожает. Теперь ей предстоит пройти реабилитацию, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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