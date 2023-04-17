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В Сочи «Диктант Победы» напишут курсанты на парусном фрегате «Херсонес»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-diktant-pobedy-napishut-kursanty-na-parusnom-fregate-hersones
В Сочи «Диктант Победы» напишут курсанты на парусном фрегате «Херсонес»
Фото пресс-службы администрации Сочи

Парусник 27 апреля станет одной из площадок всероссийского «Диктанта Победы» в городе-курорте.

Фрегат «Херсонес» является учебной базой Севастопольского филиала морского университета имени адмирала Федора Ушакова. На борту проходят службу 107 курсантов Института водного транспорта имени Седова. Они примут участие в «Диктанте Победы».

«Очень символично, что одной из площадок диктанта в Сочи в этом году станет судно, на котором воспитывается новое поколение морских офицеров», — отметил начальник управления молодежной политики администрации города Сочи Сергей Черемшанов.

Темой международного исторического «Диктант Победы» станут событий Второй Мировой войны. Мероприятие проводят для того, чтобы привлечь школьников к углубленному изучению периода Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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