Интерактивный музей «Поезд Победы» приехал в Новороссийск

Передвижной музей прибыл на ЖД вокзал Новороссийска. Экскурсии проведут с 15 по 17 апреля с 10:00 до 19:00.

«Поезд Победы» – это первый в мире иммерсивный музей, который может передвигаться по железным дорогам, его общая площадь составляет более 400 кв. м.

Уникальный поезд прокладывает маршрут в прошлое в период Великой Отечественной войны: в каждом из девяти выставочных вагонов представлена инсталляция, отражающая судьбы и воспоминания людей, события военных лет. Затронуты начало и окончание войны, помощь медиков солдатам и офицерам, дорога на фронт, судьба узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. Трехмерные панорамы были выполнены молодым художниками из команды «Невский баталист».

Чтобы посетить интерактивную выставку «Поезда Победы» необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф.

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