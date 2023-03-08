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В Сочи девушкам начали дарить тюльпаны в общественном транспорте

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-devushkam-nachali-darit-tyulpany-v-obshhestvennom-transporte
В Сочи девушкам начали дарить тюльпаны в общественном транспорте
Фото пресс-службы администрации Сочи

Акция «Дарите женщинам цветы» стартовала на курорте рано утром 8 марта в честь Международного женского дня. Пассажиркам городских автобусов дарят тюльпаны.

Цветы представительницам прекрасного пола будут вручать в течение дня на разных площадках Сочи. Комплименты и подарки для девушек также приготовили предприятия общественного питания города.

Кроме того, 8 марта в Сочи пройдут десятки праздничных концертов и акций. Праздничное настроение во всех районах города создадут 20 музыкальных коллективов. В парке «Ривьера» состоятся мастер-классы и откроется арт-ярмарка, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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