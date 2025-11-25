В Сочи девушка забрала у парня сейф его отца с 30 тыс. долларов для мошенников

Полицейские в Краснодарском крае задержали девушку, которая действовала по указаниям мошенников, и забрали у нее сейф с деньгами и ценностями.

По данным правоохранителей, 21-летняя девушка из Новосибирска назвала мошенникам по телефону код из смс. После этого ее вынудили стать сообщницей, угрожая уголовной ответственностью за содействие недружественному государству.

Мошенники перевели на ее счет 110 тыс. рублей и убедили прилететь в Сочи. А затем попросили забрать у обманутого молодого человека сейф его отца. В металлическом ящике было 30 тыс. долларов и драгоценности. Выполнив задание, девушка вскрыла сейф и поехала на такси в Краснодар. Она собиралась перевести похищенные деньги в криптовалюту.

Cотрудники уголовного розыска УМВД России по Краснодару и их коллеги из краевого Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали злоумышленницу по дороге в банк. Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы. Она находится под стражей. Полицейским предстоит установить других причастных к этому преступлению, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: житель иностранного государства обманул четверых граждан на 38 млн рублей под предлогом поставки автомобилей из-за рубежа.

Подпишись, здесь всегда интересно.