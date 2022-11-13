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В Сочи девушка прокатилась на крыше иномарки ради селфи, водителя ждет штраф

Происшествия
13.11.2022 13:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-devushka-prokatilas-na-kryshe-inomarki-radi-selfi-voditelya-zhdet-shtraf
В Сочи девушка прокатилась на крыше иномарки ради селфи, водителя ждет штраф
Фото t.me/chp_sochi

Инцидент произошел вечером 12 ноября на одной из улиц города-курорта.

Видеозапись, на которой запечатлена позирующая на крыше иномарки девушка, опубликовали в соцсетях. В полиции начали разыскивать водителя автомобиля Hyundai.

«Своими действиями он создал угрозу безопасности дорожного движения и подверг опасности жизнь и здоровье человека. При проверке по оперативным учетам водителя установили и привлекли к административной ответственности. С водителем и его пассажиром также провели профилактическую беседу о недопустимости подобных действий», — сообщает официальный Telegram-канал ГИБДД УВД по Сочи.

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