В Сочи девушка прокатилась на крыше иномарки ради селфи, водителя ждет штраф
Происшествия
13.11.2022 13:09
Инцидент произошел вечером 12 ноября на одной из улиц города-курорта.
Видеозапись, на которой запечатлена позирующая на крыше иномарки девушка, опубликовали в соцсетях. В полиции начали разыскивать водителя автомобиля Hyundai.
«Своими действиями он создал угрозу безопасности дорожного движения и подверг опасности жизнь и здоровье человека. При проверке по оперативным учетам водителя установили и привлекли к административной ответственности. С водителем и его пассажиром также провели профилактическую беседу о недопустимости подобных действий», — сообщает официальный Telegram-канал ГИБДД УВД по Сочи.
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