В Новороссийске мужчина не нашел место на парковке и с горя разбил две чужие машины

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За умышленное повреждение двух автомобилей 40-летнему жителю Новороссийска грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина ночью подъехал к многоэтажке в одном из спальных микрорайонов города. Он не смог найти место на стоянке и повредил две припаркованные машины. Сумма ущерба двум потерпевшим превысила 140 тыс. рублей. Личность подозреваемого удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время его расследование уже завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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