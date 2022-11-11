В Новороссийске мужчина не нашел место на парковке и с горя разбил две чужие машины
Происшествия
11.11.2022 10:04
За умышленное повреждение двух автомобилей 40-летнему жителю Новороссийска грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным следствия, мужчина ночью подъехал к многоэтажке в одном из спальных микрорайонов города. Он не смог найти место на стоянке и повредил две припаркованные машины. Сумма ущерба двум потерпевшим превысила 140 тыс. рублей. Личность подозреваемого удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения.
На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время его расследование уже завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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