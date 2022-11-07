Житель Северского района поссорился с любовницей и разбил ее машину арматурой
Происшествия
07.11.2022 15:26
Ущерб от действий мужчины превысил 70 тыс. рублей, ему грозит до двух лет лишения свободы.
По данным следствия, 46-летний местный житель поссорился с сожительницей. В результате словесного конфликта он нанес арматурой множественные удары по принадлежащей ей машине. На кузове автомобиля остались вмятины, а на стеклах остались сколы и трещины.
На подозреваемого завели уголовное дело за умышленное повреждение имущества. В настоящее время расследование уже завершили, дело передали в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: житель Белореченского района из неприязни к женщине сжег ее дом.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- «Магнит» сэкономил 100 млн рублей на переводе сотрудников на удаленку
- Через Керченский пролив паромы перевезли более 26,6 тыс. пассажиров
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- На Крымском мосту 8 ноября перекроют движение транспорта
- Бренды Giorgio Armani и Yves Saint Laurent возобновят поставки в Россию