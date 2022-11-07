Житель Северского района поссорился с любовницей и разбил ее машину арматурой

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ущерб от действий мужчины превысил 70 тыс. рублей, ему грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, 46-летний местный житель поссорился с сожительницей. В результате словесного конфликта он нанес арматурой множественные удары по принадлежащей ей машине. На кузове автомобиля остались вмятины, а на стеклах остались сколы и трещины.

На подозреваемого завели уголовное дело за умышленное повреждение имущества. В настоящее время расследование уже завершили, дело передали в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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