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Житель Северского района поссорился с любовницей и разбил ее машину арматурой

Происшествия
07.11.2022 15:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-severskogo-rajona-possorilsya-s-lyubovnitsej-i-razbil-ee-mashinu-armaturoj
Житель Северского района поссорился с любовницей и разбил ее машину арматурой
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ущерб от действий мужчины превысил 70 тыс. рублей, ему грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, 46-летний местный житель поссорился с сожительницей. В результате словесного конфликта он нанес арматурой множественные удары по принадлежащей ей машине. На кузове автомобиля остались вмятины, а на стеклах остались сколы и трещины.

На подозреваемого завели уголовное дело за умышленное повреждение имущества. В настоящее время расследование уже завершили, дело передали в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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