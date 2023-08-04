В Сочи девушка отправилась в горы одна и подвернула ногу, ей потребовалась помощь спасателей

Спасателям 3 августа около 18:00 поступило сообщение о том, что неподалеку от поляны Круглой туристка получила травму.

Девушка отправилась одна в поход выходного дня, посетила Хмелевские озера, а на обратном пути на склоне горы Ачишхо вывихнула ногу. Пострадавшая не смогла самостоятельной выйти из леса и попросила о помощи.

На место выехали спасатели Краснополянского подразделения, они пешком добрались до пострадавшей и оказали ей доврачебную помощь. По предварительному диагнозу, 22-летняя жительница Сочи получила вывих голеностопа. После этого девушку транспортировали в поселок Красная Поляна, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: двое туристов из Москвы сбились с маршрута «Черничная тропа» в Сочи и всю ночь провели в горах.