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В Сочи девушка отправилась в горы одна и подвернула ногу, ей потребовалась помощь спасателей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-devushka-otpravilas-v-gory-odna-i-podvernula-nogu-ej-potrebovalas-pomoshh-spasatelej
В Сочи девушка отправилась в горы одна и подвернула ногу, ей потребовалась помощь спасателей
Фото t.me/urpso_mchs

Спасателям 3 августа около 18:00 поступило сообщение о том, что неподалеку от поляны Круглой туристка получила травму.

Девушка отправилась одна в поход выходного дня, посетила Хмелевские озера, а на обратном пути на склоне горы Ачишхо вывихнула ногу. Пострадавшая не смогла самостоятельной выйти из леса и попросила о помощи.

На место выехали спасатели Краснополянского подразделения, они пешком добрались до пострадавшей и оказали ей доврачебную помощь. По предварительному диагнозу, 22-летняя жительница Сочи получила вывих голеностопа. После этого девушку транспортировали в поселок Красная Поляна, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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