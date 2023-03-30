В Сочи дерево упало на машину и придавило ее к дороге

Инцидент произошел утром 30 марта на улице Депутатской в микрорайоне Светлана.

О произошедшем в соцсетях сообщили местные жители. По их словам, большое хвойное дерево рухнуло на припаркованную иномарку.

На кадрах видно, что легковушка полностью погребена под ветками хвойного дерева. По словам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал.

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