В Сочи дерево упало на машину и придавило ее к дороге
Происшествия
30.03.2023 09:26
Инцидент произошел утром 30 марта на улице Депутатской в микрорайоне Светлана.
О произошедшем в соцсетях сообщили местные жители. По их словам, большое хвойное дерево рухнуло на припаркованную иномарку.
На кадрах видно, что легковушка полностью погребена под ветками хвойного дерева. По словам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал.
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