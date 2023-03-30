Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи дерево упало на машину и придавило ее к дороге

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-derevo-upalo-na-mashinu-i-pridavilo-ee-k-doroge
В Сочи дерево упало на машину и придавило ее к дороге
Фото t.me/chp_sochi

Инцидент произошел утром 30 марта на улице Депутатской в микрорайоне Светлана.

О произошедшем в соцсетях сообщили местные жители. По их словам, большое хвойное дерево рухнуло на припаркованную иномарку.

На кадрах видно, что легковушка полностью погребена под ветками хвойного дерева. По словам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал.

Читайте также: в Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение.

Статьи
Как быстро избавиться от мозолей на ногах
Как быстро избавиться от мозолей на ногах
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 марта?
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 марта?
Безумие и шедевры: 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога
Безумие и шедевры: 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога
Рай коллекционера: самые интересные вещи, которые собирают люди
Рай коллекционера: самые интересные вещи, которые собирают люди
Роскачество нашло в роллах «Филадельфия» кишечную палочку и стафилококк
Роскачество нашло в роллах «Филадельфия» кишечную палочку и стафилококк
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. СМИ: подполковника ФСБ из Краснодарского края посадили на три года за взятку
  2. В мэрии Сочи опровергли информацию о резком повышении цен в летний сезон
  3. В Краснодарском крае мужчина убил 68-летнюю мать и угрожал полицейским топором, его застрелили
  4. Мужчина отравил соседскую собаку сарделькой в Краснодаре. Видео
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка
Прямой эфир
Мы в соцсетях