В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
Происшествия
13.03.2023 09:40
Инцидент произошел утром 13 марта возле ж/д вокзала на улице Горького.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На фотографиях с места видно, что огромный ствол дерева упал на автомобиль каршеринговой службы, придавив его.
По словам очевидцев, проезд в обе стороны по улице Горького полностью заблокирован. На место прибыли сотрудники дорожных служб, МЧС и ГИБДД.
«В результате ЧП пострадавших нет. Движение восстановлено в полном объеме», — сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.
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