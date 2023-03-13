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В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-derevo-ruhnulo-na-avtomobil-karsheringa-i-zablokirovalo-dvizhenie
В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
Фото t.me/chp_sochi

Инцидент произошел утром 13 марта возле ж/д вокзала на улице Горького.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На фотографиях с места видно, что огромный ствол дерева упал на автомобиль каршеринговой службы, придавив его.

По словам очевидцев, проезд в обе стороны по улице Горького полностью заблокирован. На место прибыли сотрудники дорожных служб, МЧС и ГИБДД.

«В результате ЧП пострадавших нет. Движение восстановлено в полном объеме», — сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

Читайте также: в Сочи дерево рухнуло на автомобиль, стоявший в пробке из-за другого упавшего дерева.

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